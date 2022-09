Verso il derby: Inter, grattacapo in difesa. Due i ballottaggi per Inzaghi

Vigilia di derby per l'Inter, che domani affronta il Milan alle ore 18. La Gazzetta dello Sport rivela le ultime di formazione: "La difesa continua ad essere un grattacapo anche in vista del derby: Alessandro Bastoni ieri si è allenato in maniera blanda per via di un attacco influenzale e qualche linea di febbre e in serata ha chiesto – e ottenuto – di poter passare la notte ad Appiano, per non rischiare di contagiare la bimba piccola a casa. Salgono così a due i ballottaggi in ottica Milan, con Dimarco che al momento è leggermente avanti a Bastoni, che spera comunque di poter giocare.