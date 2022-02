Dal derby al derby: Calhanoglu vuole prendersi un’altra rivincita. “All’andata…”

Il Corriere dello Sport sottolinea come Calhanoglu abbia svoltato dopo il derby dell'andata con il rigore segnato e tante giocate di qualità

"Il primo derby per la svolta, il secondo per la consacrazione? E' l'auspicio di Calhanoglu". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che evidenzia come il centrocampista turco, dal match d'andata, abbia svoltato dopo un avvio non brillante. "Il turco punta a mettere il Diavolo fuori dai giochi scudetto. Serve una vittoria, evidentemente, che farebbe sprofondare i rossoneri a -7, con una gara disputata in più e l'umore sotto zero. E il numero 20 nerazzurro, ovviamente, punta ad essere nuovamente protagonista e quindi a prendersi un’ulteriore rivincita", spiega il quotidiano che riporta anche i numeri: dopo il Derby, l'Inter ha vinto 9 delle successive 10 partite e Calhanoglu ha segnato 6 gol e realizzato 8 assist.