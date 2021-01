Coppa Italia, Inter contro Milan ai quarti: ecco quando si giocherà il derby

Inter e Milan tornano a sfidarsi in Coppa Italia. Dopo i rispettivi successi su Fiorentina e Torino, nerazzurri e rossoneri si ritroveranno di fronte anche nei quarti di finale, oltre al duello per la vetta della classifica in Serie A.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, le ipotesi per la data del derby sono due: martedì 26 e mercoledì 27 gennaio, considerando che il Milan gioca sabato 23 a San Siro contro l’Atalanta, alle ore 18, e l’Inter alla stessa ora a Udine, contro l’Udinese, mentre la settimana successiva i rossoneri andranno a Bologna contro gli uomini di Mihajlovic, sempre sabato, il 30 alle 18 mentre i nerazzurri alle 20.45, in casa contro il Benevento.

Per il portale, la sfida si disputerà martedì 26 gennaio, alle 20.45.