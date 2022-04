Inter, tutto esaurito per il derby di Coppa Italia: in arrivo record di incasso

Grande risposta dei tifosi nerazzurri in vista della stracittadina di martedì sera: previsto sold out e incasso da record

La stagione calcistica è entrata nella fase più calda. L'Inter si gioca lo scudetto e la Coppa Italia, dove è attesa dalla semifinale di ritorno contro il Milan. Previsto il tutto esaurito per il derby di martedì sera, con annesso record di incasso per la competizione, come scrive Tuttosport: "Si prevede l'esaurito per la stracittadina di Coppa. Non solo ci sarà il più alto incasso mai registrato in una gara nella competizione per i nerazzurri, ma con 4 milioni di euro lordi, verranno superati i ricavi di tutte le finali della competizione".