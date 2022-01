Derby, Curva Nord: “Ci saremo, ce l’ha chiesto la squadra. Ma senza coreografia perché…”

Il comunicato della Curva Nord, che annuncia il dietrofront in vista del derby: gli ultrà nerazzurri ci saranno contro il Milan

"Al derby ci saremo. Ci saremo perché ce l'hanno chiesto gli interisti. Ci saremo perché ce l'ha chiesto la squadra ed in primis Zanetti. Al derby, quelli che saremo, tiferemo. Tiferemo perché è la partita più importante. Ovviamente, non potendo esserci tutti per via della (più che discutibile) gestione biglietti, non potremo fare coreografia. Ma ci faremo sentire, troveremo la forza. Sia per chi va in campo, sia per chi non potrà essere con noi. Ma sia ben chiaro a tutti: non ci dimenticheremo dei vermi che ci hanno messo in questa situazione. Compattiamoci ora popolo neroazzurro. In alto i Cuori Curva Nord!".