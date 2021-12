SERIE A – Derby della Lanterna alla Sampdoria: Genoa battuto 3-1

I blucerchiati dominano per buona parte della gara e conquistano i tre punti. Continua il momento nero per il Grifone

Va alla Sampdoria il derby della Lanterna. La squadra di D'Aversa domina per lunghi tratti della gara e si porta sul 3-0 grazie alla doppietta di Gabbiadini e al gol di Caputo. Il Genoa prova a entrare in partita con Destro che accorcia, ma non basta. Continua il momento negativo per il Grifone che in campionato ha vinto una sola volta, contro il Cagliari alla terza giornata. I blucerchiati ritrovano i tre punti dopo due sconfitte consecutive.