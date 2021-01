“Il derby dei giganti va oltre la coppa”. In prima pagina, Tuttosport in edicola martedì 26 gennaio presenta la sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, in programma a San Siro alle 20:45.

Il quotidiano aggiunge: “Stasera Inter-Milan: Lukaku contro Ibra per una sfida che vale tanto anche in prospettiva scudetto”.