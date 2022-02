Inter-Milan, biglietti esauriti: incasso da circa 3 milioni di euro con stadio al 50%

Non ci sarà la vendita libera per il derby di domenica tra Inter e Milan, i biglietti per la sfida di sabato sono andati a ruba

Andrea Della Sala

Non ci sarà la vendita libera per il derby di domenica tra Inter e Milan, i biglietti per la sfida di sabato sono andati a ruba e San Siro sarà pieno al 50%.

"Il paradosso del vecchio Meazza è che per i derby scudetto di sabato ci sarebbero state 200mila richieste e invece a San Siro ci saranno appena 37.700 privilegiati. Questo impongono le limitazioni dovute alla pandemia. E se si pensa che nei due turni precedenti la capienza era limitata a 5mila tifosi, ben venga il ritorno al 50% della capienza. Biglietti già esauriti, astenersi perditempo", spiega Gazzetta.it.

"All’andata, prima che deflagrasse Omicron, il Milan aveva fatto cassa sfruttando il 75%. L’Inter dovrà accontentarsi di un incasso dimezzato. Il dato non viene comunicato da tempo, ma si stimano 2,5-3 milioni dal botteghino. E il club non ha voluto lucrare alzando i prezzi. La filosofia anzi è stata quella di premiare i fan fidelizzati, quindi gli abbonati pre pandemia, gli Inter Club e i possessori della tessera del tifoso. Ai milanisti andranno 4.350 tagliandi di secondo anello blu. La metà degli 8.700 posti della Sud. Per sapere i nomi dei tifosi Vip bisognerà attendere le ore precedenti la sfida, ma saranno collegate televisioni di 150 nazioni e nel prepartita ci saranno iniziative con alcuni grandi ex", aggiunge il portale sportivo.