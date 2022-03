Derby, tutto pronto in casa Inter: ecco le maglie di Gosens e Correa in spogliatoio

In attesa delle formazioni ufficiali, ecco le foto dallo spogliatoio nerazzurro. Spiccano le maglie di Correa e soprattutto di Robin Gosens

Tutto pronto in casa Inter per il derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan. In attesa delle formazioni ufficiali, ecco le foto dallo spogliatoio nerazzurro. Spiccano le maglie del Tucu Correa e soprattutto di Robin Gosens, che per la prima volta sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Due buone notizie, confermate anche dal profilo ufficiale dell'Inter. I giocatori - reduci da infortuni - partiranno dalla panchina.