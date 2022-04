Derby di mercato per Scamacca: Inter più avanti, la richiesta scoraggia il Milan

L'attaccante del Sassuolo è conteso dalle due milanesi, entrambe alla ricerca di un centravanti da inserire in rosa

Il nome di Gianluca Scamacca è uno dei più chiacchierati in sede di mercato: il centravanti del Sassuolo ha numerosi estimatori, in primis l'Inter, che lo segue da tempo. Secondo il Corriere della Sera, per il classe '99 c'è all'orizzonte un testa a testa con il Milan, che sta pensando alle strategie da seguire per rinforzare il proprio reparto avanzato: "Il vero nodo riguarda l'attacco, dove c'è da capire cosa farà Ibrahimovic: smette o va avanti? Una cosa è certa: il club ha già pronta una bozza d'accordo (base fissa a 2,5 milioni più premi) ma prenderà comunque un giovane. Scamacca, 23 anni, costa 40 milioni, troppi: se il Sassuolo non scende, non si fa. Si profila un derby di mercato con l'Inter, che è più avanti".