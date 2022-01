CorSera – Inter, vincere il derby per far fuori il Milan dalla corsa scudetto

Alla ripresa, a San Siro si giocherà il derby. L'Inter dopo la vittoria col Venezia si può godere ora la sosta, utile per ricaricare le pile

Alla ripresa, a San Siro si giocherà il derby. L'Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria allo scadere col Venezia si può godere ora la sosta, utile per ricaricare le pile. Poi si ripartirà, con l’obiettivo di vincere subito la stracittadina. Ne parla così il Corriere della Sera: “Il primato in classifica, il ritrovato gol degli attaccanti e una punta in arrivo. L’Inter può godersi la pausa di campionato da prima della classe, approfittarne per recuperare e prepararsi al tour de force che l’attende alla ripresa. Subito il derby, poi la sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Roma, la trasferta di Napoli e l’andata degli ottavi di Champions con il Liverpool. Il tutto nel giro di dieci giorni di fuoco. Il pari tra Milan e Juve ha lasciato gli uomini di Inzaghi con 4 punti di vantaggio sul Napoli e i rossoneri, entrambi con una partita in più: vincere il derby significherebbe tagliare fuori dalla corsa scudetto la squadra di Pioli”, si legge.