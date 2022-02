Inter-Milan, San Siro all’altezza. L’agronomo Castelli: “Non serve neanche verniciarlo”

Dopo la rizzollatura del campo, Inter e Milan avranno un terreno all'altezza per il derby: ne ha parlato l'agronomo dellaLega

Dopo lo scorso Milan-Juve che aveva evidenziato i problemi del prato di San Siro, è stato scelto di rizzollare il campo in tempo il derby di questa sera. "L’operazione, riuscita a tempo di record e con qualche patema, è costata ai due club 500 mila euro. L’ibrido va di moda, in Italia i campi sono nove, Castelli ha convinto Inter e Milan a utilizzare questa tecnica fatta di pazienti cuciture nel 2013 e le cose da allora sono migliorate. Le zolle erbose che sono andate a comporre il nuovo manto del Meazza sono arrivate da Verona e per fortuna il tempo è stato clemente: sarebbe bastata una minima gelata a far fallire l’operazione", spiega La Gazzetta dello Sport.

L'agronomo Castelli a La Gazzetta: «Bisognava lavorare giorno e notte, i tempi erano strettissimi, perciò abbiamo usato qualche persona in più. Sa quante partite sono state giocate in questo stadio dall’inizio della stagione? 44. Non esiste in nessuna altra parte del mondo, qualsiasi campo si stresserebbe. Lo ribadisco in modo categorico: i parametri prestazionali e anti infortunistici sono sempre stati rispettati. Certo, esteticamente il campo lasciava a desiderare e con le riprese tv di questi tempi è importante che sia anche bello. E non abbiamo avuto neppure bisogno di verniciarlo».