TuttoSport ha deciso di parlare del derby in maniera sicuramente singolare per una prima pagina. Lo ha fatto parlando di derby a quattro zampe, nel senso che sono tanti i giocatori dell’Inter e del Milan che condividono la passione per i cani. “Inter-Milan, il derby si gioca anche a quattro zampe” è il titolo dedicato alla gara di domenica sera. Titolo principale su Pogba e la rottura con il Manchester United: la Juve ci crede.