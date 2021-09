Derby, Rooney compra le divise di tasca sua: “Il proprietario? Col telefono del medico…”

Il Derby County sta attraversando un momento molto complicato dal punto di vista societario, il racconto dell'ex giocatore

Situazione complicata per Wayne Rooney al Derby County. Il futuro del club è più incerto che mai e la situazione è così complessa che l'ex United non sente Mel Morris, proprietario del club, dal 9 agosto. Un'estate complicata, in cui si è ritrovato quasi senza giocatori e a dover attingere ai parametri zero per completare la rosa. "Non era abbastanza sincero e non era abbastanza onesto. Ma una conversazione faccia a faccia? Non l'ho ancora avuta. Ho provato a chiamarlo ma non ha risposto", racconta l'ex Manchester United.