Inter-Milan, derby acceso sugli spalti: sei Daspo e due denunce per alcuni tifosi

Sugli spalti sono successi alcuni episodi che hanno portato al Daspo per qualche sostenitore di Inter e Milan

Derby acceso quello tra Inter e Milan sul campo, ma non solo. Sugli spalti sono successi alcuni episodi che hanno portato al Daspo per qualche sostenitore di Inter e Milan.

"Per festeggiare la vittoria nel derby non ha resistito e ha deciso di invadere il terreno di gioco durante Inter-Milan: automatico il Daspo emesso dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi nei confronti di un 47enne brianzolo. Ma sono sei i provvedimenti emessi a seguito di diversi episodi di intemperanze durante il derby. Un altro tifoso milanista di 21anni, addetto al catering, è stato allontanato dagli stadi per aver anche lui invaso il terreno di gioco", spiega Gazzetta.it.

"Altri due sostenitori rossoneri, di 25 e 50 anni, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosi interisti dopo che erano state prese due bandiere del Milan dal sottostante settore nerazzurro; un altro tifoso dell'Inter, invece, individuato tra i responsabili della cattura della bandiera, un 21enne lodigiano, è stato denunciato per furto aggravato. Un 37enne tifoso rossonero di Milano, infine, è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio dopo aver reagito con violenza a uno steward", aggiunge il portale sportivo.