Ultimo allenamento di De Rossi al Boca. In Argentina: “Vuole ritirarsi”

In Argentina fa notizia, in Italia di più. Daniele De Rossi è pronto a lasciare il Boca Juniors e a tornare in Italia: lascia il calcio giocato. Uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano e della Roma, come scrivono in Argentina, ha lasciato l’allenamento del club e dovrebbe lasciarlo nelle prossime ore.

Nessuna conferma ufficiale al momento, ma pare proprio che quello di oggi sia stata la sua ultima seduta da allenatore. E’ attesa nelle prossime ore una conferenza stampa del presidente del Boca, Ameal, per spiegare la situazione del giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno. Secondo le prime informazioni De Rossi avrebbe chiesto di risolvere il contratto prima della scadenza e smetterebbe di giocare a calcio. Si pensa possa tornare alla Roma per far parte dello staff tecnico, ma al momento anche questa è un’ipotesi da verificare.

(fonte: Tn.com)