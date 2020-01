UFFICIALE – De Rossi lascia il Boca e il calcio: “Giorno triste, avrei giocato altri 10 anni”

Lascerà l’Argentina per tornare in Italia, ma soprattutto lascerà il calcio. Daniele De Rossi lo ha annunciato ufficialmente, in una conferenza stampa tenuta insieme al presidente del Boca, Ameal. Queste in sintesi le parole dell’ex calciatore della Roma: «E’ un giorno triste, avrei voluto giocare per altri dieci anni. Il club giallorosso è stato la mia vita e mai avrei pensato di amare tanto un’altra squadra. Sarò sempre parte del Boca e non ho avuto nessun problema qui. Potrei aver aperto una nuova strada e altri giocatori europei potrebbero giocare in Argentina. Il mio futuro è tracciato. Farò l’allenatore e studierò per questo nei prossimi mesi. Intanto lavorerò nel calcio al momento non so in quale ruolo. Voglio solo tornare dalla mia famiglia. Non ho nessun problema fisico».

(Fonte: SS24)