De Santis: “Dybala-Inter, quanti indizi. Pinamonti-Milenkovic? Dico che…”

Le parole dell'agente: "Se Milenkovic vuole rimanere per me la Fiorentina deve fare tutto per tenerlo. Non volesse restare, lo scambierei con Pinamonti"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Lorenzo De Santis, noto agente di mercato, ha parlato così di un eventuale scambio Milenkovic-Pinamonti tra Fiorentina e Inter: "La questione va risolta presto, capendo se sarà ceduto o se ci sono margini per rinnovare. Più o meno vale quanto Pinamonti, ma se Milenkovic vuole rimanere per me la Fiorentina deve fare tutto per tenerlo. Non volesse restare, lo scambierei con Pinamonti".

