Deschamps: “Ecco perché ho deciso di non convocare Mbappé”

Il ct ad ottobre aveva difeso il giocatore, non chiamato per le partite con Israele e Belgio per aiutarlo a riprendersi da un piccolo infortunio, sia per aver giocato uno scampolo di gara in Liga, sia per la breve vacanza a Stoccolma. Quando poi alcuni giornali svedesi tirarono fuori la vicenda del presunto stupro - accuse sempre respinte dal giocatore -, Deschamps invitò i media a "fare attenzione quando si riprendono certe notizie". Oggi, ha detto invece che "esiste, e deve esistere, la presunzione di innocenza". Da allora, l'ex stella del Psg ha segnato un gol in quattro presenze per il suo club ma, come si è visto anche martedì scorso contro il Milan in Champions League, è ben lontano dalla sua forma migliore. Non lo aiuta l'attuale situazione dei blancos, in crisi di risultati e nel mirino della critica per un gioco ben lontano da quello che ci si aspetta dalla squadra campione d'Europa e di Spagna, zeppa di stelle. La Francia è seconda nel girone di Nations dietro all'Italia, con cinque punti di vantaggio sul Belgio, terzo, e la presenza del capitano, giovedì 14 novembre con Israele allo Stade de France e domenica 17 con l'Italia a San Siro, non sembra determinante. In attacco, il ct ha convocato oltre a Thuram dell'Inter, le punte del Psg Barcola, Dembélé e Kolo Muani, Nkunku del Chelsea e Olise del Bayern Monaco.