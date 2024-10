Thuram inizialmente in panchina contro il Belgio, Calhanoglu invece in campo dal 1' da capitano contro gli islandesi

Didier Deschamps preferisce non rischiare: Marcus Thuram parte dalla panchina contro il Belgio nel match valido per la quarta giornata del gruppo 2 Lega A di Nations League.

In attacco ci sono Dembele e Barcaola sugli esterni con Kolo Muani prima punta. Thuram, dunque, resta in panchina così come ha fatto per tutti i 90' contro Israele.