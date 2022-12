Qatar 2022, Deschamps: “Ottima Inghilterra ma la Francia ha risposto. Il Marocco…”

Didier Deschamps, tecnico della Francia che si è qualificata per le semifinali del Mondiale, si gode la prestazione dei suoi, capaci di vincere per la prima volta soffrendo.

