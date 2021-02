Desideri: “Lautaro felice all’Inter. Con Lukaku una delle coppie più forti d’Europa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Lautaro Martinez ha parlato delle qualità dell'attaccante dell'Inter

«Ho iniziato ad allenare Lautaro quando aveva dieci anni, nelle giovanili del Liniers di Bahia Blanca. E con me ha debuttato in prima squadra quando doveva ancora compierne sedici. Sì, sono un privilegiato. Vederlo giocare a San Siro e con quella maglia è una gioia immensa. È felice in nerazzurro e si trova molto bene a Milano. Non gli piaceva mai perdere, era un vincente: aveva già un carattere da calciatore professionista. Aguero? A livelli così alti ogni giocatore ha caratteristiche personali difficili da mettere a confronto. Con Lukaku forma una delle coppie più forti d’Europa. Si completano a vicenda, hanno forza fisica e tanti gol nelle gambe. Possono vincere il campionato».