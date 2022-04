Bologna-Inter, De Silvestri: “Orgogliosi di questa vittoria. Mihajlovic molto contento”

Il giocatore rossoblù, dopo la vittoria clamorosa sulla squadra di Inzaghi, ha rilasciato queste dichiarazioni a Skysport

Ci sta emozionando ogni volta. Sappiamo cosa sta vivendo, ce lo comunica via video e con le emozioni che trasmette in riunione. Ci racconta la sua quotidianità e non è semplice, ci siamo immedesimati nella sua vita in questi giorni e stiamo portando in campo tutto quello che vogliamo dargli. Oggi a fine partita ci ha parlato e sono emozioni che sinceramente tengo per noi, molto private. Era contento. Stiamo vedendo una parte di lui vera, ci sta dando tante emozioni. Mi fa pensare per tutto, per la vita in generale. Sono contento di avergli regalato questa vittoria.