Dessers: “Non credo ci rendiamo conto di quanto grande sia Lukaku. E’ un eroe”

Cyriel Dessers, attaccante belga di 25 anni dell’Heracles, è una delle sorprese più piacevoli della stagione calcistica olandese. Autore di 15 gol in 20 presenze tra Eredivisie e coppa d’Olanda, il classe 1994 si è guadagnato l’attenzione di alcuni club europei, tra cui, si dice, anche il Cagliari di Giulini. Intervistato da Het Nieuwsblad, Dessers, che spera in una convocazione di Martinez per i prossimi europei, ha parlato anche del connazionale Lukaku, definito addirittura un eroe:

“Non credo che ci rendiamo conto di quanto sia grande Lukaku. E’ davvero un eroe. Euro 2020? La mia sfortuna, per così dire, è di non essere molto più giovane degli attaccanti già in Nazionale: Lukaku e Michy Batshuayi hanno solo un anno più di me. Dries Mertens ed Eden Hazard possono anche giocare in avanti, e molti sottovalutano Christian Benteke, che gioca in Premier“.

(Fonte: nieuwsblad.be)