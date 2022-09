Deulofeu: “Lukaku? Abbiamo un grande rapporto, eravamo coppia molto forte”

Le parole dello spagnolo: "Lukaku? Abbiamo un grande rapporto per quella connessione che avevamo in campo"

Intervenuto in collegamento con DAZN, Gerard Deulofeu, calciatore dell'Udinese, ha parlato così di Romelu Lukaku, suo compagno ai tempi dell'Everton: "Ci sentiamo sempre, dopo le partite ci vediamo: abbiamo un grande rapporto, abbiamo formato una coppia molto forte. Io ero il suo asssitman, è diventato un calciatore importantissimo: abbiamo un grande rapporto per quella connessione che avevamo in campo".