La voglia dell'allenatore di tirare fuori dal corpo dei suoi l'energia per restare a -3 dall'Atalanta con una partita in meno nasce dai troppi errori del primo tempo

"Il destinatario del "5 minuti e fai gol" è capitan Lautaro, che poco dopo prende la testa della squadra e la porta fuori dal tunnel in cui il Como l'aveva infilata. La voglia dell'allenatore di tirare fuori dal corpo dei suoi l'energia per restare a -3 dall'Atalanta con una partita in meno nasce dai troppi errori della prima parte. Bastano 136 secondi e Carlos Augusto mette in pratica le correzioni del Demone: poi controllo e qualche brividino fino al 2-0 di Thuram", spiega l'emittente.