Dopo il folgorante 6-0 dell’Olimpico, l’Inter ha mostrato una faccia meno splendente, faticando soprattutto nel primo tempo quando il Como ha pressato con grande intensità. Nella ripresa, però, i ragazzi di Inzaghi hanno schiacciato sull’acceleratore e hanno prima sbloccato e poi gestito il match, anche se col 2-0 arrivato al 92’, ci sono stati alcuni brividi per alcune mischie nell’area di Sommer, bravo su Paz, osservato speciale in casa nerazzurra. Fatto sta, che dopo la sconfitta nel derby del 22 settembre, l’Inter - che in Champions è in piena corsa per strappare un pass diretto per gli ottavi - ha collezionato in campionato nove vittorie e due pareggi, quelli interni con Juventus e Napoli. Col Como, poi, è arrivata la tredicesima vittoria di fila in Serie A, l’ultima per 4-0 era datata 16 marzo 2003 quando in panchina c’era Cuper, oggi ct della Siria e ieri sera in tribuna.