Inter, Atkins svela: “Liverpool e Barça volevano De Vrij. Lui mi chiese…”

Ian Atkins racconta un retroscena a Liverpool Echo: "Se il Liverpool avesse ingaggiato De Vrij e Van Dijk, sarebbe stata la migliore coppia in Europa"

Uno dei migliori acquisti degli ultimi anni da parte dell'Inter è sicuramente Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero nell'estate 2018. Il centrale olandese, però, era corteggiato anche da due top club europei, come rivela Ian Atkins, suo grande amico, ai microfoni di Liverpool Echo: "Il contratto di Stefan con la Lazio era scaduto e l'Inter era molto forte su di lui: ma poi è arrivato il Barcellona. Ci parlò e mi telefonò chiedendomi cosa avrei fatto al suo posto. Gli dissi che non questa possibilità non ti capita ogni giorno, ma che lì sarebbe stato uno dei tanti. Inoltre avevano problemi tra l'allenatore e il presidente.