Inter, de Vrij e Bastoni ancora non al meglio: contro il Napoli chance per Ranocchia?

La ripresa degli allenamenti in casa inter ha lasciato alcuni strascichi dal punto di vista fisico: in particolare, il reparto più colpito è la difesa, con diversi elementi non al meglio. Secondo Tuttosport, contro il Napoli Antonio Conte potrebbe rispolverare Andrea Ranocchia:

“De Vrij e Bastoni potrebbero non essere entrambi al top e, con l’eventualità di giocare quattro giorni dopo una finale, potrebbe non essere consigliabile rischiarli entrambi. Se Bastoni, tornato prima in gruppo, darà garanzie, a Napoli potrebbe toccare a Ranocchia, titolare nelle prime due partite di Serie A ad agosto al posto di De Vrij.

E’ il sostituto naturale di De Vrij da centrale delle linea a tre e Conte si fida di lui. Inoltre in quella posizione il tecnico salentino ha schierato solo loro due in quest’annata, dunque qualunque altra scelta sarebbe d’emergenza“.