Olanda, De Ligt: “De Vrij? Sta facendo bene anche all’Inter. La rivalità…”

Le parole del difensore della Juventus sull'interista e la competizione interna per un posto in difesa

«C'è grande competizione tra noi? È un bene. Decide l'allenatore. Lui è in gran forma, sta facendo bene anche con l'Inter, quindi decide il CT. Chi resta in panchina deve supportare l'altro, lo faccio sempre, credo che anche lui lo farebbe con me. Alla fine abbiamo un obiettivo unico, la qualificazione ai Mondiali. Quindi questo viene prima di tutto. Tutti vogliono giocare la Coppa del Mondo. Le 'faide' tra calciatori non aiutano», ha spiegato.