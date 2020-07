De Vrij: “Ultimamente paghiamo tanto per i nostri errori. Stasera potevamo…”

Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: “Le parole di Conte? Bello sentire queste cose dal mister è importante che ci sia la voglia, la determinazione. Su tanti aspetti possiamo fare ancora tanta squadra e cercheremo di farlo. Stasera potevamo fare meglio sul possesso palla, forse ogni tanto abbiamo gestito bene la palla ma l’abbiamo forzata e abbiamo pagato per questo. Per aver perso i palloni. Quando li perdi in mezzo siamo aperti e loro purtroppo hanno sfruttato bene la situazione per fare gol. C’è ancora strada da fare. I miei gol? Non guardo le statistiche, io cerco di aiutare la squadra dove posso e sono contento di averlo fatto con un gol. Mi dispiace per il risultato, siamo venuti qui per vincere e per questo ci rimaniamo male. dispiace soprattutto ai difensori, abbiamo pagato i nostri errori. Ultimamente paghiamo tanto i nostri errori e questo ci dispiace”.

(Inter TV)