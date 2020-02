De Vrij: “Stasera faremo di tutto per tornare a vincere, partita non facile ma noi…”

Stefan de Vrij a Inter TV: “Giochiamo contro un avversario bravo e forte, che sa difendere molto bene. Ha giocatori forti e fisici, con gamba. Ci aspetta una partita non facile, ma siamo fiduciosi e cercheremo di vincere come ogni partita. C’è tantissima voglia di vincere, in Coppa è andata bene. Aspettiamo una vittoria in campionato da un po’, faremo di tutto per tornare stasera. I loro attaccanti? Li conosciamo bene, sono bravi e ci siamo incontrati spesso. Conosciamo la loro forza in attacco. Però noi siamo pronti e cercheremo di vincere”.

(Inter TV)