De Zerbi: “Non voglio gente presuntuosa in campo, ma consapevole di poter venire a Milano…”

Roberto De Zerbi ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio contro l’Inter: “Il merito più grande? Di essere rimasti in partita, di non aver lasciato la gara, di averci creduto e di avere ottenuto un risultato positivo. Nel primo tempo potevamo fare più gol. Qualche gol subito si poteva evitare, il terzo per esempio. La squadra ha fatto bene. Parlo sempre di una differenza tra l’autostima e la presunzione. Non voglio gente presuntuosa in campo ma consapevole di poter venire a Milano e vincere la partita. So che abbiamo fatto bene e anche a Bergamo, al di là del risultato bugiardo. Stasera usciamo con un punto, a Bergamo abbiamo avuto molte più occasioni da gol. Un discorso mentale”.

(Inter TV)