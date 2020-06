DFB Pokal, il Bayern Monaco ospita l’Eintracht Francoforte: Perisic parte titolare

Dopo aver messo a segno punti importanti per la conquista della Bundesliga, il Bayern Monaco punta la qualificazione alla finale della DFB Pokal. L’ostacolo per raggiungere il Bayer Leverkusen nell’atto conclusivo della competizione è l’Eintracht Francoforte: per l’occasione, Flick ha scelto il suo classico 4-2-3-1, con Ivan Perisic tra i titolari. Scelta che conferma come il club bavarese punti molto su di lui e che il discorso riscatto con l’Inter sia ancora aperto.

Ecco le formazioni ufficiali: