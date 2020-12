DG Spezia: “Dobbiamo sfoltire, rosa troppo ampia”. Agoume già ai saluti?

Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Tra i temi trattati le mosse di mercato nella sessione di gennaio: “Dobbiamo sfoltire. Abbiamo una rosa troppo ampia, lo sapevamo. Anche perché il campionato è difficile. E poi c’è il Covid. Anche contro il Genoa eravamo senza otto calciatori. Ora però le partite sono di meno. Però se capita qualche occasione per migliorarci la prenderemo in considerazione. Continueremo a lavorare senza appesantire la società e senza fare follie“.

Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di cambiare maglia di Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Inter e in prestito proprio ai liguri. Il francese ha raccolto appena 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 290 minuti giocati in stagione, e potrebbe salutare già a gennaio per giocare con maggiore continuità.