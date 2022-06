Dhorasoo: “Hakimi? No, il futuro è Malo Gusto. Achraf scomparso dopo la Coppa d’Africa”

Sbarcato a Parigi l'estate scorsa dall'Inter, Achraf Hakimi ha iniziato la stagione forte, ma in compenso l'ha finita meno bene. Vikash Dhorasoo è stato estremamente critico nei confronti dell'ex nerazzurro, arrivando addirittura ad affermare che il giocatore del Lione, Malo Gusto, annunciato come uno degli obiettivi del PSG, sia a un livello superiore. "Lui (Malo Gusto, ndr) ruberà il posto ad Hakimi. Achraf è scomparso dopo la Coppa d'Africa, non è stato più trascinante. Non è andata molto bene la stagione al Psg. Gusto è il futuro terzino destro della Francia".