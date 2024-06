Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha parlato così della crescita di Nicolò Barella: “A chi assomiglia? Mi viene in mente il primo De Bruyne, quando arrivava da dietro, e il primo Kroos, che era più incursore. Barella detta i tempi, è più riflessivo, fa gol. Gli ho mandato anche un messaggio su questi paragoni. Gli scritto “ho esagerato?”. Non vi dico come ha risposto (risata ndr). Era contento. Nicolò ha una professionalità importante. Più campione lui o Chiesa? Barella è più completo, più affidabile. Ma Chiesa ha potenziale per diventare un grande campione. Potenzialmente potrebbe diventare il miglior calciatore italiano”.