Marchisio: “Barella? Lo ammiro, è maturato tanto ed è un top europeo”

"Buon esordio contro l'Albania, grande maturità dopo il gol preso e grande qualità nelle idee e nei movimenti dei giocatori. Tutti sono stati determinanti nel giocare per la squadra, poi il recupero di Barella è stato fondamentale per tutta la squadra, un giocatore così dà una mano in mezzo al campo a Jorginho e poi ha la giocata per sbloccare le partite"