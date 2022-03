Di Biagio: “Inter, Lautaro un grandissimo. La differenza tra prima e dopo il gol…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro a proposito dell'attaccante che ieri sera al Meazza ha messo a segno una tripletta

Nel corso del post partita di Inter-Salernitana su DAZN, Gigi Di Biagio ha commentato la prestazione di Lautaro Martinez, autore di una tripletta che finalmente gli consente di mettersi alle spalle il momento delicato. Queste le sue parole: "Da uno come lui ci si aspetta sempre il massimo perché è un grandissimo. All'inizio non è riuscito a finalizzare situazioni importanti perché non aveva la stessa fiducia che invece ha mostrato dopo essersi sbloccato e si è visto con la tripletta che è riuscito a mettere a segno".