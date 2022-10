Di Biagio: “Inter, numeri negativi ma oggi partita buona. Inzaghi…”

"Buonissima Roma, l'Inter ha fatto tanto per cercare di vincere e per poi riprenderla. La Roma ha gestito bene la gara, l'Inter ha avuto diverse occasioni da gol, ha giocato bene nella prima mezz'ora, poi ha perso certezze nel secondo tempo. I numeri sono negativi, bisogna cancellare e ripartire subito ma è un momento complicato, considerando il match contro il Barcellona. Inzaghi? Non è stato negativo come in altre occasioni, a me l'Inter non è dispiaciuta ma l'Inter ha perso sicurezza, è un dato di fatto".