Di Biagio: “Lautaro miglior attaccante della Serie A. Chi rischia di più? L’Inter”

"Partita delicata, per le aspettative iniziali, l'Inter rischia di più. In caso di sconfitta, il primo posto si allontanerebbe. La Roma, anche se con tanta ambizione, punta a qualcosa di diverso. I giallorossi non possono fare punti solo con squadre di medio-bassa classifica, deve fare punti anche con le big. Per fare uno scatto in avanti, deve fare qualcosa di grande con le grandi. Asllani può fare il percorso di Pirlo? Secondo me sì, è il suo ruolo anche se può fare tutto. Ha corsa e tecnica. Skriniar rinnova? Fondamentale ma non sappiamo cosa succede, sembra arrivino risposte positive, i tifosi aspettano un segnale. Dzeko? Sta facendo il professionista, lui e Lautaro stanno segnando meno e mancano rispetto all'anno scorso ma sta facendo bene. Lautaro è il miglior centravanti del campionato, al di là delle prestazioni ha bisogno del gol"