Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha parlato così della Juventus: “Thiago Motta mi piace moltissimo. La Juventus ora non è pronta per vincere, ci vorrà pazienza. Ci sarà un anno in cui sicuramente giocherà molto bene, andrà in Champions, ma non sarà pronta per vincere lo Scudetto. La Juve nei 20-25 giocatori ha bisogno di 3-4 titolari di grande livello e altri 3-4 per far sì che sia competitiva.