Di Canio: “Dybala ancora sulla piazza. Scamacca? Al West Ham non so se…”

Paolo Di Canio, intervenuto in collegamento video negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Paulo Dybala e Gianluca Scamacca: "Se pensiamo che Dybala, a 6 milioni all'anno e rimanendo un grande talento, è ancora sulla piazza e sta aspettando la destinazione migliore senza un ventaglio di possibilità... Si hanno difficoltà a prendere un giocatore come lui e a dargli 6 milioni, mi dispiace. Scamacca? Non è facile essere protagonista in Premier, è un campionato tosto, mi ricorda Haller, che all'Eintracht segnava un gol ogni due partite e al West Ham ha fatto fatica. Non è un Lukaku. Poi al West Ham c'è Antonio che è un totem. Non so se sarà subito titolare".