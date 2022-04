Di Canio: “Eriksen, gol del 2-1 al Chelsea in rimonta: ci viene da sorridere”

L’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così della vittoria del Brentford di Eriksen per 4-1 contro il Chelsea di Lukaku

A Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così della vittoria del Brentford di Eriksen per 4-1 contro il Chelsea di Lukaku: “Ci viene da sorridere quando vediamo questo ragazzotto, Eriksen, segnare il gol del 2-1 in rimonta contro il Chelsea. Probabilmente il Chelsea ha sottovalutato questa partita, il Brentford. Non c’è stata la capacità da parte di tutti di ricaricare le batterie dopo la sosta, di prenderla nel modo giusto”.