Di Canio: “Perisic incredibile, fa le fiamme. Liverpool? Se perde quei palloni lì…”

L'ex attaccante, durante Sky Calcio Club, ha parlato dell'Inter dopo il pareggio di Napoli e in vista della gara col Liverpool

Fa le fiamme Perisic, una cosa incredibile è da studiare. Inter squadra che enfatizza questo possesso da Handanovic, vuole diventare un calcio super internazionale, ma si espone a rischi perché l'errore lo fai. Ma non ti puoi permettere di fare questo contro le prime o in Champions. Se lasci liberi nell'uno contro uno Salah e Mané, ciao ciao. Se l’Inter perde i palloni persi col Napoli contro il Liverpool e isola 5 volte uno contro uno Salah con Bastoni o Dimarco e Mane con Skriniar arrivederci. Preghiamo. Sono fortissimi Bastoni e Skriniar ma 5 volte uno contro uno con quelli ciao ciao. In alcune partite l'Inter ha voluto controllare. Come qualità sicuramente il miglior centrocampo è quello dell'Inter. E Calhanoglu ha portato qualcosa di diverso rispetto ad Eriksen che era più un metronomo. Ma senza Barella perde fisicità. Inter deve stare attenta a non perdere palloni, il Liverpool è il peggior avversario per questo. Il 6 marzo diventa fondamentale: Napoli-Milan e Inter-Salernitana.