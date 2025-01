Intervenuto in diretta su Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Per Lautaro il gesto che fa non è difficile: la palla che arriva, la addomestica sotto e poi la rapidità con cui calcia. Appena la palla cade, tu-tum di controbalzo. Peccato per il non-gol perché queste diventano cose meravigliose: la controlla in modo meraviglioso ma gli sta sotto, è bravo comunque con la leva a stare vicino all'altra gamba, quasi la struscia. Poi tira dritto per dritto perché non può piegarsi.