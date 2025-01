Paolo Assogna, inviato Skysport al seguito della Roma, ha parlato dell'interesse del club giallorosso per Davide Frattesi. Beppe Marotta , presidente dell'Inter, quest'oggi ha sottolineato che il giocatore non chiesto di essere ceduto. Inzaghi ha ribadito quanto sia importante per la sua rosa. Ma il canale satellitare continua a parlare di malumore e sottolinea che per il ragazzo la società dei Friedkin si muoverà in tempi brevi.

"La trattativa non è facile ma possibile dico sempre io. Frattesi scalpita, non gli va bene il ruolo di riserva e questo risulta a noi. La gestione del malumore di Frattesi era una cosa tutto sommato fisiologica ma in questo periodo sta diventando un problema. Negli altri anni non c'erano scontenti all'Inter e questo è stato un fattore determinante per la squadra di Inzaghi e per le vittorie. Ora si sta andando oltre le abitudini di casa Inter. Il malumore di Frattesi è stato percepito dalla Roma che farà una proposta. Non sarà di 45 mln per le questioni di Fair play finanziario. Sarà una proposta inferiore: soldi da diluire in qualche annualità e proverà ad inserire nel pacchetto un giocatore della vecchia guardia giallorossa. La risposta dell'Inter non la so, ovviamente", ha spiegato il giornalista.