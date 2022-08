Di Canio: “Gagliardini su Milinkovic solo perché è alto, scelta sbagliata. Dzeko per Lukaku…”

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato i principali temi di Lazio-Inter: "Gagliardini su Milinkovic? Ma non è che se metto uno alto su uno alto forte lo limito. Per prendere Milinkovic e non fargli fare quello che ha fatto hai bisogno magari di un giocatore di un metro e 50, ma veloce e aggressivo, tanto più che la Lazio gioca palla a terra. La scelta è stata sbagliata, se stata fatta per prendere Milinkovic uno contro uno. Non è che uno butta la croce addosso a Gagliardini, gli è stato chiesto un lavoro troppo pesante, è troppo macchinoso nei primi passi, è un giocatore compassato. Gagliardini è stato messo in difficoltà. Tanto è vero che Milinkovic che fa? Si sposta a sinistra, si gira e mette in porta. Ma poi non è che Milinkovic lo prende sempre la mezz'ala, quando avanza è di Bastoni".