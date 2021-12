Di Canio: “Inter? Eriksen fortissimo, ma Calha accompagna. Dzeko fa girare tutti”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter: "La squadra è forte: gioca in modo diverso dallo scorso anno, attacca con tanti uomini. Ha più qualità a centrocampo, gioca un calcio più dinamico: Eriksen fortissimo, ma era quasi di posizione. Mentre Calhanoglu diventa trequarti e accompagna. Dumfries ieri ha chiuso come fa con l'Olanda, ci stupivamo che non lo facesse: ora secondo me questo gol l'ha liberato in fase di uscita palla. Inzaghi ci ha messo del suo, ha dovuto cambiare modo di interpretare a causa dei giocatori che sono andati via: su tutti Lukaku, che era il fulcro del gioco. Dzeko fa il trequartista, fa girare gli altri e fa anche gol. Scudetto? Ha un musettino avanti a tutte l'Inter".