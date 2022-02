Di Canio: “Inter, pesa l’assenza di Barella. Liverpool big con punti deboli”

A Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così verso Inter-Liverpool di domani

A Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così verso Inter-Liverpool di domani: “Inzaghi nel primo sorteggio aveva beccato l’Ajax, che è in un gran momento, poi il Liverpool. I Reds hanno dei punti deboli, ma sono esperti come squadra. Van Dijk già all’80% è tanta roba, ancora non è al 100%. Pesa l’assenza di Barella in mezzo al campo. Alisson fa cose incredibili, ma ogni 8/10 partite fa qualcosa di tremendo”.